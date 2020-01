Kolik migrantů přišlo do Evropy v roce 2019? Nová čísla odhalují pravou tvář migrační krize

Evropa se potýká s migrační krizí od roku 2014, kdy do Evropy připluly statisíce migrantů a počet žádostí o azyl v členských zemích Evropské unie prudce stoupnul.

Zatímco v roce 2013 žádal o azyl 435 000 lidí, o rok později to bylo o 200 tisíc více. Vyplývá to ze statistik Eurostatu.

Rok 2015 byl pro Evropu kritický. Do Evropy denně proudily tisíce lidí a podle statistik OSN připlulo k evropským břehům podle 1 015 078 migrantů. Eurostat uvádí, že počet žádosti o azyl činil v roce 2015 rekordních 1 256 000.

Krize pokračovala i počátkem roku 2016. Podle OSN připlulo v lednu 2016 do Evropy přes 73 000 migrantů, kdežto v lednu 2015 to bylo jen 5 500 lidí. V průběhu roku se ale situace začala uklidňovat a podle Mezinárodní organizace pro migraci do Evropy dorazilo za celý rok 2016 390 456 migrantů.

V následujících letech byl vývoj ještě příznivější. Rok 2017 vykázal další zlepšení situace a počet příchozích migrantů podle organizace klesl na 186 768.

V roce 2018 došlo pouze k mírnému zlepšení. Organizace uvádí, že k evropským břehům dorazilo po souši či přes moře 144 166 migrantů. A jak ukazují nejnovější statistiky, počet nadále klesá.

V roce 2019 přišlo či připlulo do Evropy 125 069 migrantů. Z toho 101 704 zvolilo cestu přes moře a 23 365 po souši. Poslední čísla pochází z 29. prosince loňského roku, ve výsledku se tak celková statistika pravděpodobně změní už jen o jednotky či desítky osob.

Nejvíce pocítilo migrační toky v loňském roce Řecko, kam dorazilo téměř 70 000 migrantů, zatímco v roce 2018 to bylo 50 000. Španělsko si za svou vstupní bránu do Evropy vybralo více než 30 000 migrantů, o rok dříve to bylo přes 65 000 lidí.

Výrazně se ulevilo také Itálii, na jejíž břehy loni vstoupilo 11 000 migrantů, v roce 2018 to bylo více než dvojnásobek. Naopak dvojnásobný zájem projevili migranti o Maltu, kde čísla stoupla z předloňských 1500 migrantů na více než 3000.

Výrazně také klesl počet migrantů, kteří cestou do Evropy zemřeli nebo se ztratili. V roce 2017 se jednalo o 3139 osob, o rok později to bylo 2299 lidí. V loňském roce eviduje Mezinárodní organizace pro migraci 1278 mrtvých či nezvěstných migrantů.