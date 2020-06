Koloseum se po třech měsících opět otevírá, platí přísná bezpečnostní pravidla

Návštěvníci Kolosea však musí dodržovat přísná bezpečnostní pravidla. Lístky lze objednat jen předem přes internet, před vstupem do Kolosea si musí návštěvníci nasadit roušky a nechat si změřit teplotu. Památku může nově navštívit pouze 1600 turistů denně; před koronavirovou krizí, kvůli které úřady Koloseum uzavřely na začátku března, to bylo za den až 20.000 lidí, poznamenává agentura APA.

Russoová v archeologickém parku, kam patří rovněž znovuotevřené chrámy a zříceniny na nedalekém Palatinu či Forum Romanum, očekává letos dramatický pokles návštěvníků. Běžně jich totiž 70 procent tvoří zahraniční turisté; minulý rok to bylo 7,5 milionu lidí.

"Ekonomické škody způsobené zákazem vstupu zahraničních turistů jsou velké, vláda je však částečně vynahradila pomocí vyčleněnou pro muzea," uvádí Russoová. Kabinet premiéra Giuseppeho Conteho početným italským muzeím celkově poskytne částku 100 milionů eur (okolo 2,7 miliardy korun).

Live from #Rome. On the eve of its reopening, the #Colosseum pays tribute to victims of #COVID19 and their loved ones by lighting up with the colours of the Italian flag 🇮🇹#Italy @ParcoColosseo pic.twitter.com/Sh6C76Lo7L