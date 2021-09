Končící kancléřka Merkelová bude letos volit korespondenčně

Zda kancléřka svůj hlas už poslala, Seibert podle agentury DPA nesdělil. Merkelovou za jejího působení v kancléřském úřadu vždy k volbám doprovázel její manžel Joachim Sauer.

Vůli hlasovat prostřednictvím pošty musejí voliči v Německu předem oznámit. Dostanou všechny potřebné podklady a doporučuje se, aby nejpozději tři pracovní dny před samotnými volbami svůj hlas odeslali. Německá pošta na svých internetových stránkách uvádí, že letos by to měli udělat do 23. září. Volby do Spolkového sněmu se v Německu konají v neděli 26. září.

Angela Merkelová je německou kancléřkou od roku 2005, je první ženou v tomto úřadě. Loni na podzim oznámila, že se o post kancléřky ucházet už nebude a že nehodlá kandidovat ani do Spolkového sněmu.