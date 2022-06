Konec aut se spalovacím motorem. Od roku 2035 by se podle EP měly prodávat jen elektromobily

Přísnější normy pro emise CO2 mají přimět automobilky, aby přestaly vyrábět auta se spalovacími motory a zaměřily se na elektromobily.

Opatření je součástí klimatického balíčku, jehož cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, aby do roku 2050 EU dosáhla uhlíkové neutrality. Europoslanci dnes hlasovali o několika dalších legislativních návrzích z tohoto balíčku a některé vrátili do výborů EP.

Dnes schválený návrh počítá s tím, že od roku 2035 by skončit prodej nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacími motory. Opatření se má týká jen nových vozů, lidé by nadále měli mít možnost používat starší vozidla se spalovacími motory i si taková auta na trhu s ojetinami dál kupovat.

Europoslanci dnes hlasovali o pozici EP k návrhu Evropské komise (EK). Následovat bude posléze jednání zástupců EP a EK se zástupci Rady EU, tedy členských zemí, takzvaný trialog. Výsledný kompromis bude znovu potvrzovat parlament i Rada.