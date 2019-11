Konec liberální migrační politiky Merkelové? Německo zřejmě čeká velká změna

Volání po radikálnější politice

V listopadu 1959 například sociálnědemokratická strana (SPD) opustila své historické ambice nahradit kapitalismus socialismem, odmítla marxistický princip třídního boje a začala se profilovat jako široká lidová strana, poukazuje britský server. Dodává, že historie dala tomuto rozhodnutí zapravdu a v uplynulých 50 letech SPD soupeřila o moc s jinou hlavní politickou silou, křesťanskými demokraty (CDU) a bavorskými křesťanskými sociály (CSU), přičemž obě strany získávaly ve volbách pravidelně přes 40 % hlasů.

"Známí pro svou praxi široké politiky, co by CDU a SPD nyní daly za taková čísla," pokračuje editorial. Podotýká, že hlavní politická pozornost v Evropě se zaměřuje na brexit a vzestup pravicového populismu, ale s ohledem na budoucnost kontinentu se v následujících týdnech vyplatí bedlivě sledovat právě Německo.

Tradiční německé mocenské strany, které v roce 2018 utvořily opět velkou koalici, jsou rozdělené a demoralizované, konstatuje The Guardian. Upozorňuje, že série neúspěchů v zemských volbách vytváří v obou stranách hlasy volající po radikálnější a odlišnější politice.

Tento měsíc tak budou členové SPD volit nového stranického lídra, připomíná renomovaný deník. Toto nové opatření se podle něj zrodilo ze zoufalství, přičemž na výběr budou nakonec dva kandidáti, jeden z levého a druhý z pravého křídla strany.

Říci, že SPD potřebuje zvolit správně, nevystihuje závažnost situace, varuje prestižní server. Připomíná, že minulý měsíc v zemských volbách v Duryňsku, nejzápadnější z bývalých východoněmeckých zemí, strana získala pouze 8,2 % a skončila na ponižujícím čtvrtém místě.

Volby vyhrála tvrdá levice, strana Die Linke, která si v regionu sice vždy vedla dobře, ale tentokrát získala téměř čtyřikrát tolik hlasů a zaznamenala dosud nejpřesvědčivější vítězství, nastiňuje editorial. Dodává, že porážka přišla pro SPD po podobně chabém výsledku v Sasku a za situace, kdy se celostátní podpora strany podle průzkumů nachází na mizerných 15 %.

Revizionismus ve vzduchu

"Výsledky jako ten v Duryňsku ukazují jak na politickou fragmentaci Německa, tak na obecnější zpochybnění ekonomických axiomů země," pokračuje The Guardian. Poukazuje, že nová hlava Evropské centrální banky Chirsine Lagardeová Německu doporučuje, aby více utrácelo a méně šetřilo, a tím nastartovalo ekonomiku eurozóny.

Jeden z kandidátů na vedení SPD, ministr financí Olaf Scholz, tak opustil svůj závazek tzv. černé nuly, který zemi zavazoval k vyrovnaným rozpočtům, zatímco levicoví kandidáti, Norbert Walter-Borjans a Siskia Eskenová vyzývají k masivním investicím a ukončení ekonomiky odmítající půjčky, která je v Německu budována od konce druhé světové války, uvádí editorial.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Pokud to tito kandidáti myslí vážně, v případě svého vítězství by SPD vyvedli z velké koalice a vyvolali předčasné volby, soudí renomovaný server. Doplňuje, že to vše za situace, kdy také CDU vede vlastní analýzu, proč byla v Duryňsku poražena krajně pravicovou, nacionalistickou Alternativou pro Německo (AfD).

Současná kancléřka Angela Merkelová již prohlásila, že v následujících spolkových volbách v roce 2021 nebude kandidovat, avšak v rámci příprav na stranický sjezd, který začne v pátek v Lipsku, se objevují pokusy zastavit její předpokládanou nástupnici Annegret Kramp-Karrenbauerovou, poukazuje The Guardian. Odkazuje také na volání části křesťanských demokratů po ukončení zákazu spolupráce s AfD, což by podle deníku představovalo děsivý krok, který by výrazně vychýlil těžiště německé politiky doprava a znamenal definitivní rozchod s liberální přistěhovaleckou politikou Merkelové.

"Stejně jako jinde, výzvy kapitalismu 21. století v západoevropských společnostech - nízký růst, dědictví deindustrializace, migrace a dopady nárazu - nakonec vedly ke krizi politického středu," píše britský deník. Podotýká, že s ohledem na ekonomický význam Německa má tato reakce z pohledu Evropy mimořádný význam.

Německo minulý týden jen těsně uniklo pádu do recese a byť jeho ekonomika zůstává silná, boom skončil a německá politika bude muset odpovědět širší strategií, naznačuje prestižní server. Připomíná, že stabilita byla dlouho v Berlíně dogma, ale 60 let poté, co SPD diskrétně opustila dědictví Marxe s Engelsem, ve vzduchu se opět vznáší revisionismus.