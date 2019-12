Spojené státy minulý měsíc oznámily, že oficiálně zahájily proces odstoupení od klimatické dohody, ten však bude dokončen až den po nadcházejících amerických prezidentských volbách 4. listopadu 2020.

Podle Trumpa dohoda poškozuje americkou ekonomiku, protože dostatečně neřeší vypouštění škodlivých emisí v konkurenčních zemích, jako je Čína či Indie. Zatímco USA v dohodě slíbily snížit emise oxidu uhlíku do roku 2025 o 26 až 28 procent ve srovnání s úrovní v roce 2005, závazkem Číny je začít snižovat emise oxidu uhličitého kolem roku 2030.

