Kontroly na hranicích jsou i v zájmu Čechů, tvrdí Německo. Petříček požádal o přehodnocení

Německo považuje Česko za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, proto v neděli obnovilo kontroly na pomezí s Českem a přes hranice pouští jen lidi stanovených profesí. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu v Krakově o složité situaci českých řidičů kamionů hovořil i s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, který se zúčastnil visegrádského summitu.

Při vstupu do Německa musí od neděle všichni včetně přeshraničních pracovníků či řidičů kamionů předkládat na hranicích negativní test. S výjimkou pendlerů, dopravců a lidí cestujících z humanitárních důvodů je nutné po překročení hranic nastoupit do karantény, která v Bavorsku činí deset a v Sasku 14 dní. V Bavorsku je možné izolaci po pěti dnech ukončit dalším testem, Sasko to nedovoluje.

Na některých hraničních přechodech mezi ČR a Německem se kvůli povinnému testování opakovaně tvořily kolony kamionů.

"Znovu jsem požádal kolegu Heika Maase o přehodnocení striktních opatření v Německu, zejména pro pendlery a nákladní dopravu. Ve stejném duchu mluvili také kolegové z Rakouska a Slovenska. Bohužel neočekáváme v nejbližší době žádnou radikální změnu. To je realistický odhad, nechci slibovat nesplnitelné. Heiko Maas zopakoval, že uvolnění se bude odvíjet od situace u nás. Ta se bohužel nelepší," uvedl Petříček.

Ministr vnitra SRN: Kontroly na hranicích jsou i v zájmu Čechů

Obnovení kontrol na německo-českých hranicích je i v zájmů Čechů a jejich boje s pandemií nemoci covid-19. Dnes to na dálničním přechodu Breitenau/Krásný Les na sasko-českém pomezí prohlásil německý ministr vnitra Horst Seehofer. Dodal, že opatření, která jsou vůči Česku od neděle v platnosti, uplatňuje Německo vůči všem zemím světa, které považuje za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru.

"Omezení jsme zavedli z jediného důležitého důvodu, a to je ochrana obyvatel před velmi nakažlivým a potenciálně smrtelným virem," řekl Seehofer o obnovených hraničních kontrolách. Ty Německo znovu zavedlo v neděli, od které je Česko považováno za oblast s výskytem mutací. "Takové opatření máme proti všem zemím, kde jsou mutace," doplnil.

Seehofer řekl, že zpřísnění režimu je důležité. "Je to i v zájmu Čechů," uvedl německý ministr vnitra. I díky tomuto opatření dostává podle Seehofera Česko větší příležitost k boji s pandemií a k přerušení přenosu nákazy.

Stejné opatření jako proti Česku zavedlo od neděle Německo i proti rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Seehofer řekl, že k dnešnímu ránu německá policie na těchto hranicích zkontrolovala 50.000 lidí, z nichž 10.000 do Německa nevpustila. Ke kontrolám poznamenal, že německá policie prověřuje všechna osobní auta bez výjimky, v případě nákladních aut postupuje s ohledem na dopravní situaci.