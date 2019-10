Kontroverzní soudce Harabin ohlásil vstup do politiky. Chce Slovensko vrátit lidem

Harabin, jenž se podobně jako krajně pravicová strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) netají kritikou vůči EU a NATO, dostal v březnové přímé volbě hlavy státu 14,34 procenta hlasů. Skončil na třetím místě před šéfem LSNS Marianem Kotlebou, a nepostoupil tak do rozhodujícího druhého kola, které vyhrála právnička Zuzana Čaputová.

"Změna je nutná, aby se Slovensko stalo vlastí pro všechny. Ukradenou vlast musíme vzít z rukou zkorumpované kasty a vrátit ji lidem, kterým patří. Nemohu zůstat stranou, je mou povinností vstoupit do zápasu o tuto změnu," řekl Harabin, aniž po svém projevu umožnil novinářům klást otázky.

Podle listu Denník N by Harabin spíše než standardním opozičním stranám mohl přebrat voliče nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie (Směru-SD), dále koaliční nacionalistické Slovenské národní straně a také LSNS, která ve volbách v roce 2016 získala ve 150členné sněmovně 14 křesel. Podle slovenského rejstříku politických stran na Slovensku již funguje strana Vlast, která letos vznikla přejmenováním málo známé Strany občanské levice.

Trestní soudce a bývalý šéf slovenského nejvyššího soudu Harabin tvrdil, že zákon, spravedlnost a pořádek na Slovensku neplatí pro všechny stejně. Vymezil se vůči novým i dlouholetým politikům včetně expremiéra a šéfa Směru-SD Roberta Fica, v jehož první vládě zastával v letech 2006 až 2009 funkci ministra spravedlnosti.

Slovenský parlament v září schválil zákon, na jehož základě slovenští soudci, kteří se rozhodnou kandidovat ve volbách do sněmovny nebo do Evropského parlamentu, automaticky přijdou o talár. Změnu tehdy prosadila opozice kromě jiného v reakci na možné politické ambice Harabina, kterého média dříve označovala za symbol špatného stavu soudnictví. Harabin počátkem září řekl, že se nebude opět ucházet o funkci předsedy nejvyššího soudu. Před tímto jeho oznámením se Čaputová nechala slyšet, že by zvoleného kandidáta automaticky nemusela jmenovat šéfem vrcholné soudní instance v zemi.