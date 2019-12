Volby Velká Británie 2019: Konzervativci Borise Johnsona jasně vyhráli. Británie může odejít z EU

Konzervativci získali podle prognózy 368 mandátů. K absolutní většině jim v 650členné sněmovně stačilo 326 křesel. Na druhém místě skončili labouristé Jeremyho Corbyna jen se 191 mandáty. Do parlamentu se dostali také prounijní Liberální demokraté se 13, Skotská národní strana (SNP) s 55, velšská strana Plaid Cymru se třemi a zelení s jedním poslancem.

Strana pro brexit Nigela Farage podle odhadu žádný mandát nezískala. Do parlamentu se dostalo také několik dalších menších uskupení včetně severoirských stran.

Zveřejněný odhad je založený na dotazování lidí před volebními místnostmi. Nyní probíhá v 650 volebních obvodech po celé Británii sčítání hlasů. Výsledky, které by potvrdily odhady, by mohly být známy v pátek ráno.

Absolutní většina v Dolní sněmovně umožní Johnsonovi schválit brexitovou dohodu, kterou vyjednal s Bruselem v říjnu. Británie by tak mohla Evropskou unii opustit 31. října příštího roku, jak premiér celou dobu kampaně voličům sliboval. Po brexitu by ovšem během takzvaného přechodného období pokračovala jednání o budoucích vztazích Británie s EU. Podle současných plánů by měla trvat do konce příštího roku. Z Bruselu ale již zazněly hlasy, že 11 měsíců na tak složité rozhovory stačit nebude.

O odchodu z EU britští voliči rozhodli roku 2016 v referendu.