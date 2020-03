Koronavirus má již 4000 obětí, nakazilo se 117 tisíc lidí

Některé země už přijaly i finanční balíčky, aby snížily dopady na ekonomiku. Evropská unie brzy uvolní 7,5 miliardy eur na pomoc v boji s koronavirem, přislíbila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová po telekonferenci lídrů unijních zemí. Česká vláda do odvolání zakázala akce s více než 100 lidmi a od středy zavře školy s výjimkou mateřských.

Druhou nejhůře postiženou zemí po Číně, odkud se v prosinci nový koronavirus začal šířit, zůstává Itálie, kde zemřelo už 631 nakažených novým koronavirem. To je o 168 více, než hlásily místní úřady v pondělí. Počet potvrzených případů infekce vzrostl od pondělka o tisícovku na 10.149. Italská vláda proto přistoupila k razantnímu opatření, když karanténu, která od neděle platila v velkému regionu Lombardii a 14 provinciích, rozšířila od dneška na celou zemi. Lidé tak mohou cestovat jen z pracovních důvodů a v naléhavých případech, byly zrušeny všechny sportovní akce, zavřeny jsou školy, kina a divadla, restaurace mohou být otevřené jen od šesti ráno do šesti večer pod podmínkou, že hosté budou udržovat nejméně metrovou vzdálenost.

Rakousko zakázalo vstup do země Italům s výjimkou těch, kteří předloží potvrzení o bezinfekčnosti. Nová omezení se dotkla také univerzit, divadel a koncertních sálů. Uzavřít svou hranici s Itálií pro osobní dopravu plánuje Slovinsko.

Bavorsko jako první německá spolková země kvůli obavám z dalšího šíření nového typu koronaviru zakázalo všechny akce pro více než 1000 lidí. Ke stejnému kroku se následně uchýlilo také několik španělských regionů včetně metropole Madridu. Španělsko eviduje již 35 obětí koronaviru, na některých místech jsou rovněž uzavřeny školy. Uzavření škol v celé zemi na dva týdny oznámilo i Řecko.

Dolní komora španělského parlamentu nejméně na týden přerušila činnost poté, co se koronavirus potvrdil u poslance krajně pravicové strany Vox. Na dva týdny do karantény se přesunul i předseda Evropského parlamentu David Sassoli, po návštěvě rodné Itálie. V izolaci je i několik amerických zákonodárců a blízkých spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa, kteří přišli do kontaktu s nakaženým. Trump testy zatím nepodstoupil, protože nevykazuje symptomy.

Česká vláda od dnešního večera až do odvolání zakázala akce s více než 100 lidmi a od středy zavře školy s výjimkou mateřských. Doma tak zůstane asi 1,7 milionu žáků a studentů. V ČR je už přes 60 nakažených. Podle analytiků oslovených ČTK se s každým dalším opatřením na obranu proti koronaviru stupňuje dopad na českou ekonomiku.

Počet nakažených v Íránu, který je po Číně a Itálii třetí nejhůře postiženou zemí, stoupl o více než 800 na 8042, obětí je 291 lidí. V Jižní Koreji počet nakažených stoupl o 35 na 7513.

Šíření koronaviru v pevninské Číně se podle oficiálních údajů dál zpomaluje. Úřady za pondělí evidovaly pouze 19 nových případů nákazy. Čínský prezident Si Ťin-pching poprvé od vypuknutí epidemie navštívil město Wu-chan, původní ohnisko nákazy. Návštěvou chtěl dát najevo, že čínská opatření proti šíření viru byla účinná.

Některé země kvůli nákaze navrhují dodatečný rozpočet. Podporou firem i lidí chtějí bránit negativním dopadům na hospodářství a povzbudit značně otřesené finanční trhy. Jedny z nejvýraznějších opatření chystá Itálie a Japonsko, ráznou podporu ale slibuje také Trump, jehož slova dnes podpořila akciové trhy v mnoha zemích.