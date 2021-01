Koronavirus přispěl k vyšší úmrtnosti v Německu či ve Francii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Úmrtnost v Německu a Francii byla loni výrazně nad průměrem posledních let, v Německu o čtvrtinu, ve Francii o devět procent. Informovaly o tom dnes agentury DPA a AFP. Experti to dávají do souvislosti s koronavirovou pandemií.