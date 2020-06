Koronavirus se prohnal známým alpským střediskem, protilátky má 42 procent obyvatel

Jedná se o dosud nevyšší naměřený podíl lidí z jednoho místa, kteří s infekcí přišli do kontaktu, řekla dnes ředitelka virologického institutu na univerzitě Dorothee von Laerová. Protilátky v krvi platí za důkaz prodělané infekce.

Ischgl se svými ski bary je považován za ohnisko šíření nákazy nejen v Rakousku, ale také v dalších částech Evropy. Podle rakouských úřadů lze od tohoto tyrolského lyžařského střediska odvodit až 40 procent všech případů nákazy v zemi. Tyrolsko zřídilo v případu vyšetřovací komisi.

42% of #Ischgl residents test positive for antibodies. Thousands of tourists from all over Europe/ the US got infected here in February/March - and returned home sick. https://t.co/5Fdw78wEf3