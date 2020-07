Koronavirus se rychle šíří i na rakouských jatkách u hranic s ČR

Poté, co jeden ze zaměstnanců podniku vykazoval příznaky onemocnění covid-19 a ohlásil to prostřednictvím koronavirové linky, byli otestováni všichni jeho spolupracovníci, uvedl server oe24.at. Pracovníci masokombinátů jsou v Rakousku testováni ve zvýšené míře poté, co se na západě Německa v červnu nákaza objevila u více než 1400 pracovníků masokombinátu Tönnies.

#Austria #Eggenburg #Slaughterhouse #Coronavirus



At least 29 people were infected with the corona virus in a slaughterhouse in Austria. 244 employees of the butcher's shop in Eggenburg in Lower Austria near the border with the Czech Republic had to be in quarantine,