Koronavirus v Itálii: Lékaři se rozhodují, koho zachránit. Nesmíte se s nikým potkat, píše obyvatelka

Slovenka Jana žije nedaleko Verony na severu Itálie, má tři děti a dělá divadelní dílny ve školách. Její příspěvek na Facebooku dnes cituje řada slovenských médií jako příklad, jak vypadá život v Itálii.

"Od 24. února jsem i s dětmi doma kvůli viru. Když zavřeli školy, tak jsem si myslela, že to je přehnané, ve Veroně nebyl zaznamenán žádný případ, nejbližší kontaminovaná oblast byla od nás vzdálená 50 km, o něco méně než z Bratislavy do Vídně, bylo v ní infikováno 19 osob a celá obec byla v karanténě se zákazem vstupu a odchodu," popisuje Jana.

"Benátský kraj (kde bydlím) je o něco větší než třetina Slovenska a v to ráno měl 33 pozitivních případu Covid-19. Školy se zavřely v celém kraji, ale odpolední aktivity ještě fungovaly. Včera večer měl premiér projev, oznámil, že celá Itálie je tzv chráněná oblast (jsme v karanténě, muže jít do práce, kdo ještě práci má, do obchodu a k lékaři pokud je to opravdu nutné)," líčí dále.

Jana následně uvádí, že lidé se mohou jít projít, ale nesmí s nikým přijít do kontaktu, případně od sebe lidé musí dodržovat nejméně metrový odstup. Jinak musí být byt doma. Zatím do 3. dubna. "Neboť s virem je to tak, že všechno je zatím," dodala s narážkou na to, že nikdo neví, jak dlouho které opatření potrvá.

Na mém Facebooku kolovaly ze začátku vtipy o koronaviru, některé jsou stejné jako ty co nyní dávají mí slovenští přátelé, nyní už ne. Nyní je zaplněný básněmi, přáními, prosbami, povzbuzením a fotografiemi. Na fotce je vysílená zdravotní sestra, která odpočívá mezi směnami (lékaři nechodí domů, není čas, říkají na rovinu že je to válka, a musí se rozhodovat koho zachránit a koho ne, podle věku, podle větších šancí na přežití)," píše dále Jana.

"Proč to celé píšu? Nevím, mám pocit, že musím. Bojím se o své rodiče, kteří jsou v Bratislavě (starší lidé jsou ti nejvíce postiženi, ale mezi oběťmi jsou i mladší), vidím co se tu děje a chtěla bych, aby se na tom ostatní státy poučily a zejména bych si přála, aby se Slovensko začalo hned adekvátně bránit. Ať se mám, až tohle všechno jednou skončí, kam vrátit. Zůstaňte doma! je heslo co se táhne touto nádhernou krajinou," dodala.