Koronavirus zůstává nebezpečím, v pandemii budeme žít dlouho, tvrdí Merkelová

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Koronavirus podle německé kancléřky Angely Merkelové zůstává i nadále nebezpečím pro každého. Občané Německa by toho přes dosavadní úspěchy v boji s nákazou neměli chtít příliš mnoho příliš rychle, aby se nemusela vrátit tvrdá a svobodu omezující opatření. To by podle šéfky německé vlády bylo deprimující.