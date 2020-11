Kritizovaný migrační tábor na Kanárských ostrovech už neexistuje, byly v něm nelidské podmínky

Španělské ministerstvo vnitra vyklizením areálu na ostrově Gran Canaria splnilo požadavek španělského ombudsmana, který minulý pátek vyzval k "okamžitému vyklizení tábora". Organizace Human Rigths Watch či Amnesty International upozorňovaly už týdny na nevyhovující podmínky v zařízení, kde běženci spali i na zemi. Řadu měsíců žádala španělskou vládu o řešení situace i regionální vláda Kanárských ostrovů, které se letos potýkají s nebývalou migrační vlnou.

🎥🛑In #Spain migrants continue to arrive at port of #Arguineguin in #GranCanaria.

