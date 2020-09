Krize na ostrově Lesbos se zklidňuje, 9000 migrantů přemístěno do nového tábora

Obyvatelé zařízení pocházeli převážně z Afghánistánu, Sýrie a různých afrických zemí. Většina z nich zůstala po požáru bez pitné vody, jídla a přístupu k hygienickým zařízením. Podle úřadů však nikdo při neštěstí neutrpěl zranění.

Asi 9000 lidí se teď nově usídlilo v novém táboře Kara Tepe, který vyrostl nedaleko přístavu Mytilini. Několik set se jich také přesunulo do komunitního centra, které provozuje jedna z nevládních organizací.

Waiting in the queue for water in the new camp near #Karatepe in #Lesvos. pic.twitter.com/1o1tQTj4DL