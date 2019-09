Kurz po volbách slaví, sociální demokraté neskrývají zklamání

"Jsem dojat a skoro beze slov," řekl předseda lidovců Kurz ve volebním štábu. "Byly to těžké čtyři měsíce, ale teď nás lidé zvolili znovu," uvedl s odkazem na dobu, která uplynula od pádu koaliční vlády ÖVP a Svobodné strany Rakouska (FPÖ). "S dobrým výsledkem jsme počítali, ale takový výsledek jsme očekávat nemohli," dodal Kurz. ÖVP podle prognóz získala zhruba 37 procent hlasů.

O sestavení nové vlády chce Kurz nyní jednat se všemi stranami. Podle dosavadních prognóz by mohli lidovci vytvořit koalici se svobodnými (FPÖ), sociálními demokraty (SPÖ) i stranou Zelených.

"Není to to, co jsme si přáli, není to to, za co jsme bojovali," řekla ve volebním štábu sociálních demokratů (SPÖ) předsedkyně Pamela Rendiová-Wagnerová. "Nejsme s tím spokojeni," dodala. Zároveň ale zdůraznila, že se těší "na další cestu". Podle stanice ORF tak zjevně v reakci na výsledek SPÖ, který je nejhorší od druhé světové války, nehodlá rezignovat na funkci v čele strany. Sociální demokraté dostali podle prognóz zhruba 22 procent hlasů.

Předseda pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer se zatím k výsledku voleb nevyjádřil, několik vysoce postavených členů strany ale již řeklo, že by měla FPÖ jít do opozice. K těmto hlasům se přidal i bývalý ministr vnitra Herbert Kickl, podle kterého není dnešní výsledek "ničím dobrým pro Rakousko". Svobodní dostali podle prognóz jen asi 16 procent hlasů a oproti volbám v roce 2017 přišli o zhruba deset procentních bodů.

Rekordní výsledek kolem 14 procent hlasů s nadšením přijal předseda strany Zelených Werner Kogler. Ať už bude jeho strana ve vládě či v opozici, hodlá z Rakouska učinit "národ ochrany životního prostředí, klimatu a přírody". Jednání s lidovci je Kogler otevřený, nejprve se ale podle něj musí hovořit o tom, zda má vůbec cenu začít jednat o vytvoření vlády. Směr, kterým se ubírali lidovci v koaliční vládě se svobodnými, by se musel podle Koglera "radikálně změnit", aby se mohlo jednat o vládě.

Předsedkyně strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová v první reakci na prognózy vyjádřila spokojenost a uvedla, že dnešní výsledek je nejlepší, jakého kdy liberálové v Rakousku dosáhli.