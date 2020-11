Kurz svolal schůzku "chytré skupiny". Premiéři sedmi zemí včetně Babiše řešili covid

Kurz uspořádal virtuální jednání předsedů vlád zemí ze skupiny, která se označuje za "Smart first movers" (Chytří první hybatelé) po delší době. Podobně si názory a zkušenosti s bojem proti koronaviru vyměňovali už na jaře a v létě, naposledy v červenci. Tehdy tyto země patřily díky včasným protiepidemickým opatřením mezi premianty v potlačování epidemie.

Premiéři si dopoledne vyměnili informace o přístupu svých zemí ke druhé vlně koronavirové pandemie. Podle rakouského kancléřství byl tématem i aktuální stav vývoje očkovacích látek proti koronaviru.

"Vyměnili jsme si názory na to, jak se vypořádat s druhou vlnou covidu-19 a o pokroku ohledně vývoje léků a vakcín," napsal Kurz na twitteru.

We exchanged on how to cope with the second wave of #COVID19 & progress with respect to the development of treatments and vaccines. @netanyahu @ScottMorrisonMP @kmitsotakis @AndrejBabis @Statsmin @erna_solberg