Kyjev vítá částečný zákaz dovozu ruské ropy do EU. Rusko bude hledat jiné kupce

"Očekáváme, že do konce roku 2022 Rusko přijde až o 90 procent vývozu ropy do Evropy," uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí v prohlášení. "To znamená, že ruská válečná mašinérie nebude dostávat desítky miliard eur na boj proti Ukrajině," píše se také v prohlášení. Kyjev ale také výslovně kritizuje Maďarsko za to, že "kvůli jeho odporu bylo schvalování embarga příliš dlouhé a zůstaly v něm výjimky".

Zákaz se bude vztahovat na dovoz suroviny tankery, zatímco přeprava ropovodem Družba má mít výjimku. Jeho jižní větví proudí ropa také přes Slovensko do Česka.

Zástupce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ihor Žovkva už dříve během dneška řekl, že přijetí sankcí trvalo moc dlouho a opatření jsou k zastavení ruské agrese příliš děravá.

Rusko čeká, že po částečném embargu najde pro ropu jiné kupce

Rusko si po částečném zákazu dovozu ropy do Evropské unie najde pro svoji ropu jiné kupce. Uvedl to stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michail Uljanov v reakci na pondělní rozhodnutí summitu sedmadvacítky, která počítá s ukončením dovozu většiny ruské ropy do regionu do konce letošního roku.

Částečné embargo na ruskou ropu je součástí nového balíčku opatření, jejichž cílem je potrestat Kreml za invazi na Ukrajinu. Embargo se vztahuje na ruskou ropu dováženou do EU po moři. Pro dovoz ropovodem byla po odporu Maďarska vyčleněna výjimka.

"Jak správně řekla včera, Rusko si najde jiné dovozce," uvedl Uljanov na twitteru v reakci na poznámku prezidentky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. "Pozoruhodné je, že nyní popírá své vlastní včerejší prohlášení. Velmi rychlá změna myšlení naznačuje, že EU není v dobrém stavu," dodal.

Von der Leyenová uvítala dohodu bloku o ropných sankcích. Uvedla, že tato politika do konce roku omezí přibližně 90 procent dovozu ropy z Ruska do bloku. Brzy se podle ní EU vrátí k otázce zbývajících deseti procent ropy z ropovodů.

Ruská ropa se na celkovém dovozu ropy do EU podílí 36 procenty. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě, za Spojenými státy a Saúdskou Arábií, a největším vývozcem ropy na světové trhy. Je také významným producentem a vývozcem zemního plynu.

Výzkumník Oxfordského institutu pro energetická studia Adi Imsirovic řekl CNBC, že rozhodnutí EU otevírá cestu k tomu, aby EU a USA zvýšily tlak na další země dovážející ruskou energii, jako je Indie, aby zavedly podobná opatření na ruskou ropu. Dříve bylo obtížné žádat například Indii, aby snížila svůj dovoz, pokud to EU sama neudělala.

Indie je třetím největším dovozcem ropy na světě a zaznamenává od ruské invaze na Ukrajinu neustálý nárůst dovozu ropy z Ruska, vyplývá z údajů společnosti Refinitiv Eikon. Země odmítla kritiku svých pokračujících nákupů ruské energie kvůli válce na Ukrajině a uvedla, že náhlé zastavení dovozu ruské ropy by v konečném důsledku poškodilo její spotřebitele.

Také Čína v tichosti zvyšuje nákupy ropy z Ruska za zvýhodněné ceny, upozornila agentura Reuters. Zdá se, že největší světový dovozce ropy se snaží zaplnit výpadek vzniklý přerušením vztahů západních odběratelů s Ruskem.