La Manche pod náporem uprchlíků, počet pokusů o překonání kanálu roste

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet migrantů, kteří se pokoušejí dostat přes Lamanšský průliv z Francie do Británie, se oproti loňskému roku zdvojnásobil. Uvedl to francouzský námořní úřad, podle nějž se touto cestou od ledna pokusilo proniknout 1473 běženců, zatímco za celý loňský rok to bylo 586 migrantů.