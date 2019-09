Rebel ve vedení labouristů zůstává. Strana nechce před "katastrofickým brexitem" rozbroje

Na stranické konferenci, která se koná jen několik týdnů před plánovaným datem odchodu Británie z EU, labouristé plánovali probírat své vládní plány a ne ukazovat veřejnosti, jak jsou rozdělení v otázce brexitu, připomněl Reuters.

Ale návrh Corbynova spojence Jona Lansmana zrušit Watsonovu funkci kvůli jeho nedostatečné loajalitě ohledně brexitu tyto plány ohrožoval. Lansmanův plán ale před začátkem konference labouristů v přímořském letovisku Brighton zastavil sám Jeremy Corbyn a navrhl, aby funkce zástupce stranického lídra byla přehodnocena.

