Laschet údajně dal k dispozici funkci předsedy CDU

Laschetova unie skončila v zářijových parlamentních volbách těsně druhá za sociální demokracií (SPD) kancléřského kandidáta Olafa Scholze, který dnes poprvé společně jedná o možné vládní koalici se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP). CDU/CSU tak po 16 letech v čele Německa hrozí odchod do opozice.

Záměr sestavit vládu s liberály a Zelenými měl i Laschet, obě menší strany daly ale prozatím přednost sociálním demokratům. Laschet dnes na jednání poslanecké frakce CDU/CSU podle agentury DPA naznačil, že je ochoten kvůli jednáním o koalici upozadit vlastní ambice. "Pokud to půjde lépe s jinými lidmi, pak prosím," citovala předsedu CDU agentura DPA. Dodal také, že přednost před konkrétními osobnostmi musí mít projekt vládní koalice.

Do čela CDU, která je sesterskou stranou bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) bavorského premiéra Markuse Södera, byl Laschet zvolen na 16. ledna, kdy vystřídal Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Nyní by Laschet mohl stranu vést do doby, než ji předá svému nástupci.