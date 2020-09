Ledovec na nejvyšším vrcholu Dolomit může za 15 let zmizet, obávají se vědci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ledovec na hoře Marmolada, nejvyšším vrcholu itaských Dolomit, by mohl kvůli globálnímu oteplování do patnácti let zmizet. Informovala o tom agentura ANSA s odvoláním na výzkum vědců z univerzity v Padově.