Lékaři bez hranic se vrací na moře zachraňovat migranty, budou spolupracovat se Sea-Watch

Posádka bude v centrální části Středozemního moře zajišťovat záchranné a pátrací operace od poloviny srpna. Evropské státy bohužel stále využívají situace ohledně šíření nového koronaviru k omezování pomoci lidem na útěku, což má často tragické důsledky.

„Lidské bytosti nemůžeme jen tak nechat topit ve vlnách,“ řekl Oliver Behn, ředitel operací Lékařů bez hranic. „Nikdo by neměl být nucen snášet mučení a utrpení. Jako zdravotnická a humanitární organizace jsme si vědomi výzev, které představuje COVID-19. Zároveň však vidíme, že nedávná opatření některých evropských vlád jsou bezohledná a zjevně politicky motivovaná.“

„Svou podporou libyjské pobřežní stráže a odmítavým postojem k záchraně mužů, žen i dětí z Afriky vysílají evropské státy jasný signál, že jim na životech lidí prchajících přes Středomoří nezáleží,“ dodal Behn.

Nedostatek koordinace a uzavřené přístavy

Itálie a Malta během posledních pěti měsíců mnohokrát odepřely pomoc těm, kteří byli bezprostředně ohroženi. Často například uzavíraly své přístavy pro lodě neziskových organizací. Tyto kroky zanechávají lidi v nouzi bez pomoci na moři celé hodiny, dny nebo i týdny. Libye, odkud většina z nich prchá, je jednoznačně nebezpečná země, což přiznávají i mezinárodní a evropské instituce včetně OSN, Mezinárodní organizace pro migraci či Evropská komise.

I přesto bylo od začátku roku zadrženo a do Libye nuceně navráceno 5650 osob. Děje se to také díky bilaterální dohodě podpořené a financované Evropskou unií. Občanská pátrací a záchranná plavidla, mezi něž patřily i Sea-Watch 3 či loď Ocean Viking, byly v italských přístavech v minulosti systematicky blokovány na základě prostých technikálií. A i když kriminalizace humanitární práce pokračuje, záchranné operace získávají širokou podporu, například od koalice neziskových organizací United4Rescue, s jejíž pomocí byla loď Sea-Watch 4 zakoupena a nyní uvedena do provozu. Koalice vznikla z iniciativy německé protestanské církve v prosinci 2019. Má již přes 500 členů.

🔴PRESS RELEASE! #MSF is to join @seawatch_intl on board the Sea-Watch 4, a new ship bound for lifesaving operations in the central #Mediterranean Sea 👇



[1/4]https://t.co/FHHWkPwGZr — MSF Sea (@MSF_Sea) August 6, 2020

„Sea-Watch 4 a velká řada partnerů a podporovatelů, kteří za ní stojí, je jednohlasnou odpovědí ze strany občanské společnosti na rasistickou politiku EU, která raději nechá lidi utopit, než aby jim umožnila vstup na evropská pobřeží,“ řekl Philipp Hahn, vedoucí mise Sea-Watch 4. „Je to symbol solidarity s lidmi na útěku a jasný signál pro EU, že záchranné operace, navzdory veškerému úsilí nás brzdit, nezastavíme. Lidé jsou ponecháni smrti na moři nebo jsou zatlačeni zpět na místo, ze kterého se snažili uniknout. Pohraniční hlídková letadla EU situaci sledují shora a spoluúčastní se tak na zpečetění jejich osudu. Dokud budou státy EU využívat topící se lidi jako odstrašující prostředek, my budeme dál pokračovat v jejich záchraně.“

Nebezpečný přechod jako poslední možnost

Mnoho lidí ze stovek navracených do Libye zůstává nezvěstných, ostatní jsou drženi v přeplněných místnostech se špatnými sanitačními opatřeními, nedostatkem jídla a vody a pouze s omezenými možnostmi se fyzicky distancovat. To je velmi nebezpečné obzvlášť v kontextu současné pandemie. Zintenzivnění bojů uvnitř Libye začátkem tohoto roku a šíření onemocnění COVID-19 navíc vyvolalo další tlak na tamní zdravotnický systém, který se již blíží kolapsu.

Lidé se o nebezpečný přechod přes Středozemní moře pokouší, protože neexistuje žádná bezpečná a legální alternativa. Je to jejich poslední možnost. Nedostatek kapacit pro pátrací a záchranné aktivity lidi neodradí. Jenom v červnu zemřelo nebo se pohřešovalo v centrální části Středozemního moře 101 lidí. Minulý týden byli navíc tři lidé zabiti při vylodění. Stalo se tak poté, co je tamní pobřežní stráž zachytila na moři a odvezla zpět do Libye (více informací ZDE). Počet těch, kteří se pokusili tuto nebezpečnou cestu podniknout, se oproti stejnému období v loňském roce čtyřikrát zvýšil.

Konec jedné spolupráce a začátek druhé

Naposledy byli Lékaři bez hranic ve Středozemním moři přítomni po boku neziskové organizace SOS MEDITERANÉE na palubě lodi Ocean Viking. Vznikly však neshody ohledně toho, jak ve spolupráci pokračovat. Lékaři bez hranic se proto v dubnu rozhodli spolupráci ukončit, po dobu několika měsíců tak v centrálním Středomoří nepůsobili. Spolupráce těchto dvou organizací trvala od roku 2016 na palubách lodí Aquarius a Ocean Viking (více informací ZDE).

Nově budou čtyři pracovníci Lékařů bez hranic (lékař, porodní asistentka a komunikační tým) působit na palubě lodi Sea-Watch 4, původně pojmenované Poseidon. Koalice United4Rescue se Sea-Watch loď zakoupila v únoru tohoto roku, poté ji předělala, aby vybavením odpovídala záchrannému a pátracímu plavidlu. Zatímco za záchranné operace a loď zodpovídá organizace Sea-Watch, Lékaři bez hranic budou na palubě poskytovat urgentní lékařskou péči a provozovat lodní kliniku. Společně pak budou organizace zajišťovat i humanitární pomoc v podobě jídla, pití a jiných základních potřeb.