Lékaři dali umírající mamince ibuprofen a poslali ji domů. Mohla žít

Vitální matka dvou dětí Sarah-Jayne Roche za Walesu běžela společně se svým manželem Stevenem v říjnu minulého roku Cardiffský půlmaraton na podporu Parkinsonovy choroby, která byla diagnostikována jejímu otci Alanovi. Po jedenácti kilometrech jí v běhu začala bránit vystřelující bolest do nohy a byla nucena závod přerušit.

Roche byla zkontrolována lékařskými odborníky, kteří jí doporučili Ibuprofen a ledové obklady. Domnívali se, že se jedná o nataženou šlachu v důsledku běhu. Její stav se ale stále zhoršoval a proto navštívila v krátkém časovém horizontu nemocnici hned třikrát.

Poté, co nezabraly ledové obklady, byla slabá analgetika vyměněna, po další návštěvě nemocnice a lékařské konzultaci, za silnější a místo studených obkladů byly naopak doporučeny ty teplé. Lékaři ale neprovedli žádná vyšetření pomocí rentgenu, takže tromb, který se jí vytvořil v žíle neodhalili.

Její manžel, který později o svou ženu přišel, vzpomíná, že pro Roche bylo neskutečně těžké i vylézt z auta. Potřebovala k pohybu kolečkové křeslo a její bolest se stupňovala každým dnem. On i jeho žena už byli velice zoufalí, protože jim doktoři neustále tvrdili, že není nic, co by pro ní mohli udělat. Následující dny tedy trávila mladá žena v posteli bez možnosti pohybu.

Až teprve když její noha natekla do takové míry, kdy její velikost byla dvojnásobná oproti zdravé končetině, se lékaři začali o případ zajímat detailněji. Při kontrole u lékaře jí byla doporučena fyzioterapie, což je v případě trombózy zcela nevhodný krok.

Čtyři dny na to byla paní Roche převezena v naprosté agonii do nemocnice, kde byl tromb odhalen. Následně lékaři provedli hospitalizaci. Bylo už ale příliš pozdě a maminka dvou synů tři dny poté zemřela na srdeční zástavu.

Při posmrtných vyšetřeních byla diagnostikována zlomenina stehenní kosti, v jejíchž důsledku se pravděpodobně vytvořila krevní sraženina. Šlo tedy o hlubokou žilní trombózu, což je vznik trombu, který zamezí průtoku krve k důležitým orgánům. Pokud se sraženina (tromb) utrhne, dochází k plicní embólii, což bylo v tomto případě příčinou smrti. Píše o tom server news.com.au.

Sarah-Jayne Roche vykazovala už od začátku téměř jasné známky tohoto onemocnění, které se standartně ze začátku projevuje vystřelující bolestí v noze, otokem končetiny a zarudnutím. Rozhodnutí lékařů neprovádět RTG vyšetření bylo nešťastnou chybou, která vzala matku dvěma dětem ve věku dvanácti a osmi let.

Rizikovou skupinou pro vznik trombózy jsou lidé užívající hormonální antikoncepci, těhotné ženy, lidé s vyšší srážlivostí krve, starší jedinci 45-70 let, kuřáci, obézní lidé, jedinci, kteří prodělali zlomeninu dolní končetiny, či cestovatelé. Jako prevenci můžete použít kompresní punčochy, které jsou k sehnání jak na lékařský předpis, tak i bez něj. Dále je nutné dostatečně pít a mít pravidelný pohyb. Pokud se u vás objeví otoky provázené vystřelující bolestí v noze, na nic nečekejte a navštivte svého lékaře. Nemoc se dá úspěšně vyléčit, pokud se na ní přijde včas, pomocí léků na ředění krve a dalších opatření.