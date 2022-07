Lesní požáry v italském Krasu znovu zasílily, úřady evakuovaly stovky lidí

Od dnešního ráno muselo podle italského tisku opustit své domovy na 400 lidí v okresu Gorizia u slovinské hranice. "Oheň dále pokračuje k obydleným oblastem," uvedla civilní ochrana. Na místě podle ní zasahuje na 150 hasičů, které podporují ze vzduchu tři vrtulníky a jeden letoun Canadair. Na místě pomáhá i 50 požárníku ze Slovinska, informovala agentura STA.

Situace se v oblasti zhoršila poté, co v noci na dnešek vznikla dvě nová ohniska. "Bohužel vznikly nové požární fronty, které pravděpodobně někdo založil úmyslně," uvedl starosta města Gorizie Rodolfo Ziberna. Podle něj tomu naznačuje fakt, že alespoň v jednom případě začalo hořet u silnice. Vznikem požárů se budou zabývat vyšetřovatelé.

U východní hranice Itálie hoří již desátým dnem. Minulý týden požár narušil spojení s Terstem. Úřady se také obávají, že by ohně mohly způsobit výbuch munice z první světové války. Oblastí totiž procházela fronta, na které italské jednotky bojovaly v letech 1915 až 1918 proti rakousko-uherské a německé armádě.

Dvojice italských letadel, která dnes pomáhala s hašením požáru v Národním parku České Švýcarsko, se v pátek vrátí do Itálie, aby se tam zapojila do hašení požárů. Uvedl to ředitel českého hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, podle kterého to bylo neočekávané rozhodnutí.