Letoun Ryanairu po bombové hrozbě bezpečně přistál v Oslu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Letadlo společnosti Ryanair na trase z Londýna do Norska dnes bezpečně přistálo na hlavním letišti v Oslu poté, co během letu posádka našla pohrůžku bombou a byl zadržen jeden podezřelý. Jak informovala agentura Reuters, letoun do Norska doprovodily dánské vojenské stíhačky F-16.