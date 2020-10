Lhůta vypršela. Evropská komise zahajuje s Británií řízení kvůli porušení brexitové dohody

Exekutiva Evropské unie neúspěšně žádala britskou vládu, aby do konce září z návrhu kontroverzního zákona o vnitřním trhu vypustila pasáže porušující právně závaznou dohodu. Britská Dolní sněmovna však v úterý návrh schválila v původní podobě, čímž podle von der Leyenové zásadně nabourala vzájemnou důvěru.

Návrh s cílem zajistit volný obchod mezi všemi částmi Británie porušuje takzvaný protokol o Severním Irsku, jenž je jedním z pilířů brexitové dohody, kterou loni schválila unie i Británie. Podle něj bude tato část Británie součástí unijního volného trhu, což má zabránit vzniku tvrdé hranice mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstala součástí EU. Aby mohl vstoupit v platnost, musí zákon ještě schválit Sněmovna lordů.

"Lhůta vypršela včera (ve středu) a problematické pasáže nebyly odstraněny. Proto se dnes komise rozhodla zaslat britské vládě dopis, který formálně zahajuje řízení pro porušení povinností," řekla von der Leyenová. Brusel je podle ní nadále otevřen dialogu.

