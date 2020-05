Lidé prožívají na pražském letišti několikadenní horor, píše zahraniční tisk

Jurski se přes Prahu snažil vrátit z Nizozemska do vlasti, ale úřady ČR mu podle něj znemožnily opustit letištní tranzit, vstoupit na české území a po zemi pokračovat v cestě do Polska. "Imigrační policie se odvolávala na ministerstvo vnitra, to zase na imigrační policii," řekl ČTK.

Z tohoto rozhovoru citují i polská média, připomínající, že až ve čtvrtek muže na letišti vyzvedl konzul polského velvyslanectví v Praze, který zorganizoval návrat do Polska přes Český Těšín. Konzul Artur Lukiańczyk podle PAP vyzvedl Jurského spolu s další osobou, která měla stejný problém.

"Na letišti jsou další Poláci, kteří se nejspíše budou muset vrátit do Nizozemska," dodala agentura. Připomněla, že linka mezi Amsterdamem a Prahou zůstává jedním z mála pravidelných letů, obnovených po přerušení většiny operací z pražského letiště.

Konzul Lukiańczyk řekl PAP, že polské diplomatické zastoupení nótami žádalo o povolení k tranzitu polského občana, vracejícího se do vlasti. Uvedl, že předpisy počítají s tím, že se tranzit občana členského státu Evropské unie na základě nóty povolí.

"Jurského případ není ojedinělý. České úřady z neznámých příčin neposuzují kladně všechny nóty polského zastoupení," zdůraznil konzul. Na letišti jsou podle něj další Poláci, kteří se nejspíše budou muset vrátit letem KLM do Nizozemska.

"KLM prodává letenky a nestará se, co se děje poté. Nevaruje cestující o předpisech platných v Česku a na Letišti Václava Havla není zastoupení této společnosti, které by mohlo řešit otázky ohledně případného návratu do Nizozemska," upozornil Lukiańczyk.

Česko kvůli epidemii koronaviru omezilo možnosti vstupu cizinců na své území. Bez překážek, ale s negativním testem na koronavirus, smějí přijet jen cizinci s trvalým či dočasným povolením k pobytu. Ve výjimečných situacích je na 72 hodin a v podnikatelských či vědeckých cílech dovolen vstup občanů EU.

Předpisy dovolují také tranzit občanů zemí EU vracejících se do vlasti. V takové situaci ale musí být cesta předem ohlášena diplomatickou nótou, dodal PAP.