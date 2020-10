Lídři EU se shodli na běloruských sankcích a postupu vůči Turecku

Podle něj shoda otevírá cestu k diplomatickému řešení napětí ve Středomoří a zároveň ukazuje, že EU pevně stojí za Kyprem. Ten požadoval tvrdší přístup vůči Ankaře výměnou za svůj souhlas s běloruskými sankcemi.

"Je velmi důležité, že jsme udělali to, na čem jsme se shodli již před několika týdny," uvítal Michel konečnou dohodu o postizích vůči čtyřem desítkám Bělorusů odpovědných za volební manipulace a násilné potlačování opozičních protestů. Seznam byl hotov již v polovině září, Kypr jej však dosud při ministerských jednáních blokoval.

Členské země by podle Michela měly sankce formálně schválit ještě dnes. Autoritářský vládce Alexandr Lukašenko, jehož EU jako prezidenta neuznává, ale na seznamu přes naléhání zvláště pobaltských zemí není.

In August we expressed a united position on the situation in #Belarus.



Now we all agree to implement sanctions without delay. pic.twitter.com/uAiO6x5Twu