Lijáky bičují Anglii a Wales. Na ostrově Man jsou záplavy, uvěznily lidi v domech

Voda valící se ulicemi je už hlášena z ostrova Man, který leží západně od Británie. Tamní obyvatelé zůstali uvězněni ve svých domech, uvedl server televize Sky News.

A "major incident" has been declared in the Isle of Man as three people are reported trapped in houses due to severe flooding.



Some areas are expected to receive the equivalent of two weeks’ worth of rain in less than an hour.🌧️



Read more here: https://t.co/vESj2wH03b pic.twitter.com/b7JjTitHMg