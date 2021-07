Litva se potýká s přílivem migrantů, podpoří ji Frontex

"Litevská hranice je naší společnou vnější hranicí a Frontex je připraven pomoci tam, kde je to potřeba," uvedl výkonný ředitel Frontexu Fabrice Leggeri po sobotním jednání s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou.

Operace Frontexu na hranici mezi Litvou a Běloruskem začala před několika dny a podílí se na ní přes deset pohraničníků s hlídkovacími auty. Agentura ale uvedla, že jejich počet se příští týden více než zdvojnásobí. Kromě toho Polsko vyšle do Litvy hlídkovací vrtulník a mluví se také o nasazení helikoptéry z Německa.

Litva, která poskytla útočiště mnohým běloruským opozičním politikům, obviňuje svého souseda, že organizovaně přes hranice posílá lidi hlavně z Iráku a dalších blízkovýchodních zemí či z Afriky. AP uvádí, že za poslední dva měsíce hranici z Běloruska do Litvy ilegálně překročilo více než 1500 lidí, což je proti loňskému roku více než dvacetinásobek. Autoritářský běloruský prezident Alexandr Lukašenko před několika dny řekl, že jeho země neuzavře hranice a nestane se "táborem pro lidi utíkající z Afghánistánu, Íránu, Iráku, Sýrie, Libye a Tuniska". Lukašenko také tvrdí, že jeho země zastaví spolupráci s EU v oblasti migraci odplatou za sankce. Ty sedmadvacítka na jeho režim uvalila v reakci na to, že si Minsk v květnu vynutil přistání letadla společnosti Ryanair. Stroj letěl z Atén do Vilniusu a cestoval v něm běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič, kterého pak běloruské bezpečnostní složky zatkly.