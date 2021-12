Lockdowny, přísná opatření, omezení na hranicích. Evropské státy kvůli omikronu zpřísňují

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondělí oznámil, že varianta omikron se šíří rychleji než delta a infikuje i očkované lidi a osoby uzdravené z nemoci covid-19. Hovoří o tom přesvědčivé důkazy. Experti předpokládají, že v několika týdnech omikron převládne nad dosud dominantní variantou delta.

Dnes ředitel Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO) Hans Kluge vyzval země, aby se připravily na "výrazný a prudký nárůst" nových případů koronaviru způsobený variantou omikron; dosud ji zachytili v nejméně 38 z 53 zemí evropského regionu, do kterého WHO započítává Rusko, Turecko a bývalé země Sovětského svazu. V Portugalsku, Dánsku a Británii už jde o převládající variantu.

V Německu se podle dnešního oznámení bude nejpozději od 28. prosince moci v soukromí sejít nejvýše deset očkovaných osob. Tvrdá omezení pro neočkované zůstávají beze změny v platnosti. Diskotéky a kluby budou nadále uzavřené. Kancléř Scholz uvedl, že není vhodná doba pro oslavy a dodal, že opatření míří především na silvestrovské oslavy.

Portugalsko se dnes rozhodlo už na Vánoce zavést omezení, která chystalo od ledna. Od 25. prosince nejméně do 9. ledna se tam zavřou noční bary a diskotéky a ti, kdo mohou, mají pracovat z domova. Test na koronavirus bude potřeba i pro ubytování v hotelech či při vstupu do divadel nebo kin. O Vánocích, na Silvestra a na Nový rok bude nutný negativní test i pro vstup do restaurací. Na Silvestra se bude smět na veřejnosti shlukovat nejvýše deset lidí a bude zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Švédsko pak dnes vyzvalo všechny zaměstnance, u kterých je to možné, aby pracovali z domova, a od čtvrtka zpřísní opatření týkající se omezení kontaktů mezi lidmi. V restauracích a hospodách bude povoleno obsluhovat jenom sedící hosty a mezi jednotlivými skupinami lidí bude muset být nejméně metrový odstup. Podle premiérky Magdaleny Anderssonové nová pravidla v praxi znamenají, že letos nebude možné pořádat silvestrovské oslavy v klubech.

Silvestrovské oslavy na Trafalgarském náměstí letos zruší i Británie. Mělo se tam sejít až 6500 lidí. Nahradí je speciální pořad stanice BBC, který se bude vysílat ze známého londýnského náměstí. Oslavy konce roku pak i letos omezí řada evropských měst. Například Paříž zrušila ohňostroj a koncerty na Elysejských polích.

V Dánsku začala v neděli platit zpřísněná opatření proti šíření koronaviru, která potrvají až do 17. ledna. Uzavřena byla kina, divadla, koncertní sály, zábavní parky, muzea a galerie. Obchody a gastronomické provozy s plochou menší než 2000 metrů čtverečních musejí zavést limity na počet zákazníků, restaurace smějí mít otevřeno do 23:00 a alkohol smějí podávat jen do 22:00 hodin.

Od neděle platí přísná uzávěra i v Nizozemsku, potrvá nejméně do 14. ledna. Obchody, které neprodávají nezbytné zboží, bary, posilovny, kadeřnictví a další podniky zůstanou zavřené. Domácnosti mohou přijímat pouze dva hosty, o svátcích čtyři. Povoleny zůstaly pohřby, farmářské trhy a profesionální sporty bez diváků. Restaurace mohou prodávat jídlo s sebou a obchody, které neprodávají nezbytné zboží, mohou nabízet službu vyzvednutí předem objednaného zboží. Školy zůstanou zavřené nejméně do 9. ledna.

Pro vstup do Řecka musí od neděle mít i očkovaní proti covidu-19 mít negativní test na koronavirus. Dosud při vstupu do Řecka potřebovali negativní testy na koronavirus jen neočkovaní. V pondělí zpřísnilo pravidla pro vstup do země také Rakousko. Do země mohou bez omezení vstupovat pouze lidé očkovaní posilovací dávkou. Uzdravení z covidu-19 a očkovaní dvěma dávkami musí nově předkládat negativní PCR test. Lidé bez negativního testu se musí zaregistrovat a po příjezdu se okamžitě odebrat do desetidenní karantény. Ta skončí nejdříve po pěti dnech, pokud je k dispozici negativní výsledek PCR testu, nebo osoba podstoupí očkování posilovací dávkou vakcíny.