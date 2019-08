Informovala o tom dnes agentura ANSA, podle níž byl dekret odeslán ministrům obrany a dopravy. Ti jsou ale z druhého tábora rozpadlé vládní koalice, takže ho asi nepodepíší.

Yesterday, the vessel #Eleonore saved around 100 people in the #Mediterranean Sea. The rubber boat in distress was already deflating when the RHIB-crew arrived. The so-called Libyan Coastguard tried to intervene in the rescue. Eleonore is now heading north. The MMSI: 211 265 310 pic.twitter.com/A2czJ6Balq