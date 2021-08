Loď italské neziskové organizace zachránila u Libye 85 migrantů

V posádce na palubě lodi ResQ People aktuálně slouží i Cecilia Stradaová, dcera humanitárního aktivisty a zakladatele nevládní zdravotnické organizace Emergency Gina Strady. Na moři se dozvěděla, že její otec dnes v 73 letech zemřel.

"Úmrtí Gina Strady přišlo zároveň se záchranou 85 lidí. Jako ResQ mu těchto 85 zachráněných životů věnujeme," uvedl šéf organizace Luciano Scalettari.

Do Evropy letos přes moře připlulo více než 52.000 migrantů. Nejvíce, a to 29.243, jich zamířilo do Itálie, uvádí Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Plavba přes Středozemní moře je často velice nebezpečná a mnoho migrantů stojí život. Letos takto zemřelo už přes 1000 lidí, loni to byla za stejné období asi třetina.