Loď Ocean Viking může po pěti měsících opět zachraňovat migranty

Aby mohla loď opět vyplout, musel její vlastník investovat do nových záchranných prvků. Do akce se chystá v lednu.

Plavidlo připluje do Marseille do konce prosince, poté doplní zásoby a na loď nastoupí záchranáři a zdravotníci. Nová posádka bude deset dní v karanténě a podstoupí několik testů na koronavirus. Na záchranné operace by se měla vydat v první polovině ledna.

V roce 2020 poměrně výrazně vzrostl počet migrantů, kteří se snaží překonat Středozemní moře, nejčastěji míří z Tuniska nebo Libye do Itálie. Podle Mezinárodní organizace pro migraci už ve vodách Středozemního moře přišlo o život 1100 migrantů. SOS Méditerranée uvádí, že od začátku svého působení v roce 2016 zde zachránilo životy 31.000 lidí.

Italská pobřežní stráž letos zadržela několik humanitárních lodí v italských přístavech a nedovolila jim vyplout se zdůvodněním, že mají "technické či sanitární nedostatky", které podle ní ohrožují posádku i naloděné migranty. V listopadu tak ve Středozemním moři operovala jen loď Open Arms španělské nevládní organizace. Podle SOS Méditerranée italské úřady zadržují dalších pět humanitárních lodí.