Loď Ocean Viking smí vyložit 180 zachráněných migrantů na Sicílii

Oznámila to dnes podle agentury AFP nevládní organizace SOS Méditerranée, která plavidlo provozuje. Dodala, že loď by měla do přístavu dorazit v pondělí ráno.

Na Ocean Viking čekají běženci zachránění ve Středozemním moři mezi 25. až 30. červnem při čtyřech různých operacích. Mezi uprchlíky je podle dřívějších informací jedna těhotná žena a 25 nezletilých, z nich 17 je bez doprovodu dospělého.

Loď v uplynulých dnech žádala o povolení k přistání v Itálii i na Maltě, její žádosti však byly opakovaně zamítány. V sobotu SOS Méditerranée uvedla, že šest migrantů se pokusilo o sebevraždu a někteří z běženců ohrožují ostatní uprchlíky i posádku. "Situace na palubě se zhoršila do té míry, že už není zaručena bezpečnost 180 zachráněných ani posádky," upozornila organizace.