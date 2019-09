Loď Ocean Viking veze 182 afrických uprchlíků, zakotví na Sicílii

Oznámení přišlo jen několik hodin před schůzkou Itálie, Malty, Francie, Německa, Finska a Evropské komise, jejichž zástupci mají na Maltě jednat o mechanismu přerozdělování migrantů zachráněných v Středomoří na jejich cestě z Afriky do Evropy.

Loď Ocean Viking, která pluje pod norskou vlajkou a provozují ji organizace SOS Méditerranée a Lékaři bez hranic (MSF), nalodila přes dvě stovky migrantů plujících z Libye do Evropy během několika operací minulý týden. Části z nich už o víkendu povolila vylodění ve svém přístavu Malta, ostatní ale odmítla s tím, že nebyli naloděni v oblasti jejích záchranných operací.

"Jsme rádi, že podruhé za týden Itálie otevřela přístav lidem zachráněným ve Středomoří," komentovala poslední rozhodnutí italské vlády na twitteru organizace SOS Méditerranée. Loď Ocean Viking vylodila už 14. září na italském ostrově Lampedusa 82 migrantů, které u Libye zachránila o několik dní dříve.

🔴BREAKING The competent Italian authorities have assigned #Messina as place of safety for the 182 survivors onboard the #OceanViking. We are relieved that for the second time in a week, Italy opens a port to people rescued in the Mediterranean. pic.twitter.com/rGk1ZmC79b