Loď Ocean Viking zachránila u Libye skoro 240 migrantů

Při první záchranné operaci ve čtvrtek ráno Ocean Viking vzal na svou palubu 121 lidí z přeplněného člunu, který se pohyboval asi 50 kilometrů od libyjského přístavního města Choms. Mezi zachráněnými bylo 19 žen a dvě malé děti. Po několika hodinách pak plavidlo organizace SOS Méditerranée nalodilo dalších 116 migrantů v nouzi, včetně devíti dětí do 12 let.

Podle agentury DPA pochází většina migrantů na lodi Ocean Viking ze subsaharské Afriky, zejména z Mali, Pobřeží slonoviny a Súdánu.

Záchranné plavidlo je na moři teprve od 11. ledna, předtím loď pět měsíců zadržovaly italské úřady, které mu nedovolily vyplout s odkazem na údajné technické nedostatky.

Statistiky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádějí, že letos do konce ledna zatím do Evropy přes moře připlulo 4255 migrantů. Nejvíce - 3226 - jich zamířilo do Španělska. Itálie byla cílem pro 1040 migrantů. Při plavbách tento rok zemřelo 56 lidí.