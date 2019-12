Londýn zaplavila protižidovská graffiti, odkazují na konspirační teorii

Neznámý pachatel na zdi nastříkal Davidovu hvězdu a číslice devět a jedenáct, jimiž odkazuje na konspirační teorii, že teroristickými útoky z 11. září 2001 v New Yorku stojí židé. Policie věc vyšetřuje jako rasově motivovaný zločin z nenávisti. Informoval o tom dnes list The Guardian.

This is a reminder that antisemitism is still with us. Thanks @CST_UK for reporting to @MPSCamden. We hope action is taken to find & punish the perpetrators. Let’s all work to defeat antisemitism in 2020! https://t.co/Zs0EwKVC1u