Lotyšsko kvůli přílivu migrantů vyhlašuje nouzový stav. Pohraničníci mohou zasáhnout silou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lotyšská vláda se rozhodla vyhlásit od středy 11. srpna do 10. listopadu nouzový stav ve třech krajích a městě Daugavpils ležících poblíž hranice s Běloruskem, odkud do země proudí migranti. "Pohraničníkům bylo dovoleno použít fyzickou sílu a speciální prostředky, aby okamžitě do Běloruska vraceli lidi nezákonně překračující státní hranici," napsal server Delfi.lv.