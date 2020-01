Klinka výměnou za doznání nejprve uzavřel s prokurátorem dohodu s navrhovaným trestem odnětí svobody na sedm let a dva měsíce. Tento souhrnný trest zahrnoval potrestání Klinky také za bankovní loupež, za kterou byl Klinka odsouzen již v roce 2017. Trest za ni si nyní odpykává ve vězení.

Podle předsedy senátu by původně navrhovaná dohoda o vině a trestu ovšem nebyla spravedlivá, protože Klinkovi by oproti dřívějšímu odsuzujícímu verdiktu byl uložen trest pouze o půl roku delší. Za spravedlivé soudce označil odsouzení Klinky ke ztrátě svobody v délce alespoň osmi let. Klinka přísnější trest nakonec přijal. K účasti na loupeži u Valka se přiznal v roce 2017 a také usvědčil svého komplice z vraždy elitního právníka.

"Obviněný zásadně přispěl k objasnění vraždy. Bez jeho výpovědi by nebyla objasněna," řekl u soudu prokurátor. Dodal, že výpověď Klinky potvrdilo vyšetřování. Později prokurátor ČTK řekl, že obžalobu na Radiče za vraždu Valka podá k soudu do konce března.

Valkova dcera u soudu tvrdila, že vyšetřování skutku provázely nesrovnalosti. Prostřednictvím svého právního zástupce namítala uzavření dohody o vině a trestu, která pachateli výměnou za doznání umožňuje uložit nižší trest než v obvyklém soudním procesu.

Podle policie byla motivem činu loupež, rodina to ale zpochybnila. Během vyšetřování se podle policie neprokázalo napojení dvojice pachatelů na žádnou ze zločineckých skupin a ani to, že by šlo o nájemnou vraždu. Do Valkova domu v Limbachu u Bratislavy šli s úmyslem oloupit ho o peníze, které ovšem nenašli. Při vniknutí do domu Radič podle prokuratury zastřelil Valka jednou ránou do hrudi. Vražednou zbraň policie na základě výpovědí pachatelů našla.

Valko se věnoval i různým citlivým kauzám. Slovenský exministr hospodářství Pavol Rusko se zase v nynějším procesu ve věci možného padělání směnek za asi 69 milionů eur (1,7 miliardy korun), ve kterém čelí obžalobě spolu s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočnerem, hájí i tím, že vystavení dlužných úpisů jako řešení vlastnických sporů kolem soukromé televize Markíza mu navrhl právě Valko. Rusko tvrdil, že směnky vystavil v době, kdy byl ještě šéfem a spolumajitelem Markízy, podle prokuratury tak Rusko ale učinil později. Na základě směnek pak peníze od Markízy vymáhala jedna z firem Kočnera, který čelí také obžalobě z toho, že si objednal předloňskou vraždu novináře Jána Kuciaka.