Lucembursko chce za devět týdnů otestovat všechny obyvatele

Velkovévodství, které je po Maltě v EU druhé nejmenší i co do počtu obyvatel, je zároveň jednou z nejbohatších zemí, pokud jde o výši hrubého domácího produktu (HDP) na hlavu. Ambiciózní testovací plán však prověří jeho kapacity, napsala agentura.

Cílem programu je utlumit případnou druhou vlnu pandemie dříve, než nastane. Mnozí v zemi ji totiž očekávají po létě. Lucembursko dosud evidovalo téměř 4000 lidí s koronavirovou nákazou a 110 obětí.

"Prvním cílem je přetrhat tyto infekční řetězy napříč celou populací a v podstatě ztlumit druhou potenciální vlnu, která by mohla následovat," řekl mluvčí lucemburské pracovní skupiny pro covid-19 Paul Wilmes.

Rozsáhlé testování je nezbytné, protože je často nejasné, jak snadno se virus přenáší z jednoho člověka na druhého, podotkla AP.

Lucemburské úřady budou mít k dispozici 17 testovacích stanovišť, ke kterým bude možné zajet automobilem, pěšky nebo na kole. Do konce července by měl test absolvovat každý Lucemburčan. Výsledky testů založených na výtěru z krku by se lidé měli dovědět do dvou dnů. Lidé s pozitivním výsledkem se budou muset izolovat a jejich kontakty budou trasovány, napsala AP.

Testování se odehraje v několika fázích, přičemž první na řadu přijdou lidé vystavení největšímu riziku nákazy jako jsou zdravotní sestry, policisté či kadeřníci. Vždy po dvou týdnech budou tito lidé k testování přizváni znovu.

Testování je dobrovolné, ale úřady spoléhají na dostatek občanské odpovědnosti, díky níž by se měli testování zúčastnit téměř všichni občané.