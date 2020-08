Maas telefonoval do USA, stěžoval si u Pompea na hrozbu sankcemi kvůli Nord Streamu

Maas vyjádřil údiv nad dopisem tří republikánských senátorů, kteří napsali zástupcům přístavu v Sassnitzu na Rujáně. Pohrozili, že Spojené státy by mohly kvůli zapojení do projektu Nord Stream 2 uvalit sankce na provozovatele a akcionáře přístavu. Zakázat by jim mohly vstup do země a zmrazit jejich majetek v USA.

Dopis trojice republikánských senátorů vyvolal podle DPA pobouření napříč německou politickou scénou.

Přístav v Sassnitzu na baltském ostrově Rujána hraje klíčovou roli v projektu dostavby plynovodu Nord Stream 2, z nějž zbývá vybudovat už jen zhruba 150 kilometrů. V Sassnitzu se skladují ocelová potrubí, která se tam rovněž obalují betonem. V přístavu kotví i ruská loď Akademik Čerskij, která se podílí na dostavbě plynovodu.

Pompeo už v polovině července varoval, že Spojené státy podnikají kroky, díky kterým by mohly uvalit sankce na firmy zapojené do projektů plynovodů Nord Stream 2 a Turkstream. Agentura DPA dnes připomněla, že Pompeo v úterý přicestuje do Evropy, nenavštíví ale Německo, nýbrž tři jeho sousedy: Českou republiku, Polsko a Rakousko. Kromě nich zamíří také do Slovinska.

Plynovod Nord Stream 2 má přivádět ruský plyn do Evropy a podle amerického prezidenta Donalda Trumpa se kvůli němu zvýší závislost Evropy na Rusku. Podle kritiků ale Spojené státy chtějí především získat v Evropě odbytiště pro svůj zkapalněný zemní plyn. Německo potřebuje levný plyn, protože se zbavuje uhelných a jaderných elektráren. Před zvýšením závislosti Evropy na Rusku po zprovoznění plynovodu Nord Stream 2 ale varovaly i další země, například Polsko či Ukrajina, stejně jako politici v Maďarsku, Itálii či Británii.

Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Plyn z tohoto potrubí má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal. Projekt vede ruský plynárenský gigant Gazprom, který ho také z poloviny financuje. Dalšími partnery v projektu jsou rakouská OMV, německé firmy Uniper a Wintershall, britsko-nizozemská Royal Dutch Shell a francouzská Engie.