Macron a jeho soupeři se předhánějí v silných slovech i kvůli blížícím se volbám

Pozice Pécresseové v předvolební kampani musí manévrovat mezi politickým středem obsazeným Macronem a krajní pravicí, kde svádějí souboj další dva výrazní kandidáti, Marine Le Penová a Éric Zemmour. Ve středečním průzkumu preferencí získal Macron 24 procent hlasů, ostatní tři jmenovaní shodně 16 procent a mají nyní přibližně stejné šance projít spolu s Macronem do druhého kola voleb.

"Přišel čas vyčistit některé čtvrti, pronásledovat vůdce gangů, otrapy, zločince, dealery. Právě ty je potřeba nahánět a potrestat (...) a odebrat jim občanství," prohlásila ve čtvrtek Pécresseová."Mezi přistěhovalectvím a kriminalitou je spojitost," dodala na setkání před zhruba 500 stoupenci na jihu Francie, kde jsou problémy kolem přistěhovalců mnohdy citelnější než v jiných částech Francie.

Pécressová ve svém projevu použila i sousloví "je třeba použít tlakový čistič", které před deseti lety použil tehdejší ministr vnitra Nicolas Sarkozy. Za tuto narážku sklidila posměšnou poznámku od Zemmoura i od Le Penové, která připomněla její "vyčištění 12.000 pracovních míst policistů a strážníků".

"Pochopili jsme, že už nějaký čas flirtuje s krajní pravicí (...) ale tentokrát už to byla rovnou nabídka z sňatku," prohlásila o vyjádřeních Pécresseové ministryně pro rozvoj měst Nadia Haiová z Macronovy strany LREM.

"Tváří v tvář množství zpráv, které vyvolávají velké obavy, cítí politici potřebu dát o sobě více vědět, aby udělali dojem a překonali otupělost lidí z covidu-19. Sociální sítě také vytváří tlak na rychlejší reakce a používání slov, která doopravdy zaujmou," domnívá se specialistka na komunikaci Émilie Zapalskiová oslovená stanicí BFM TV.

Gaspard Gantzer, který připravoval prezidentskou kampaň Françoise Hollandea v roce 2017, rovněž zaznamenal významný posun ve stylu komunikace, píše BFM TV. "Doba se změnila, to je nepopiratelné. Kampaně se stále více podobají happeningům, zaznívají stále stejné věty, zatímco dříve se kandidáti snažili odlišit vtipnou poznámkou nebo určitým humorem. Vstoupili jsme do éry vulgarity, jisté trumpizace uvažování," poznamenává Gantzer, který vyučuje na dvou prestižních vysokých školách.

Souboj se vyostřuje také na krajní pravici, o čemž svědčí změny v itineráři předvolebních mítinků Zemmoura a Le Penové. Šéfka Národního sdružení (RN) měla ve čtvrtek a v pátek vystoupit na západním pobřeží ve městě Sables-d'Olonne. Komunikace jejího týmu s novináři pozvanými na setkání ale unikla do konkurenčního Zemmourova štábu, který se do oblasti vypraví už o víkendu a Le Penovou tak záměrně předstihne. Podle jeho štábu je to "nešťastná náhoda", město bylo "cestou z předchozího mítinku", který je však 400 kilometrů vzdálený, jak poznamenává AFP.