Macron burcoval k boji proti islamistům v Sahelu, pochválil Česko

Macron, který se summitu západoafrických zemí zúčastnil prostřednictvím videohovoru, podle agentury DPA ocenil mimo jiné i české zapojení do protiteroristické operace na západě Afriky.

Macron ocenil, že od loňského summitu v Pau na jihozápadě Francie, kde ohlásil vznik společného velení a vyslání dalších francouzských posil do západní Afriky, se podařilo dosáhnout "skutečných výsledků" v oblasti, kde se stýkají hranice tří států: Mali, Nigeru a Burkiny Faso. Hlavní protivník, sahelská odnož Islámského státu (francouzskou zkratkou EIGS), podle prezidenta utrpěl citelné ztráty. Avšak skupiny napojené na Al-Káidu nadále představují hrozbu pro region. Macron slíbil podniknout "zesílenou akci", která by těmto organizacím měla "useknout hlavu".

Prezident se nezmínil o zmenšení sil nasazených do protiteroristické operace Barkhane, upozornila AFP a dodala, že do této francouzské operace v subsaharském Sahelu je nasazeno přibližně 5100 vojáků. Jako odvážné uvítal rozhodnutí čadského prezidenta vyslat do oblasti bojů 1200 vojáků.

Macron také ocenil silnou mobilizaci mezinárodního společenství a poděkoval evropským zemím, které se podílejí na novém uskupení speciálních sil Takuba. Tyto země, mezi kterými je i Česká republika, podle Macrona byly ochotny "společně sdílet riziko největších obětí, které přinášejí naši vojáci". DPA připomněla, že do uskupení Takuba vojáky vyslalo Švédsko, Estonsko, Česko a Portugalsko.

Kromě vojenského aspektu boje proti teroristům prezident naléhal i na nezbytnost poskytnout místním obyvatelům perspektivu, včetně obnovení bezpečnosti, služeb veřejnosti. Vyzval také k investicím v dosud opomíjených končinách.

AFP poznamenala, že navzdory taktickým úspěchům v boji proti islamistům zůstává celkový obrázek situace v Mali, Nigeru a Burkině Faso velice pochmurný. Už více než osm let prakticky neuplyne den bez ozbrojeného útoku či výbuchu podomácky zhotovené nálože či bez útoku na civilisty. Minulý měsíc počet uprchlíků z regionu překročil hranici dvou milionů.

Vyslání až šesti desítek českých vojáků z elitní jednotky speciálních sil z Prostějova do boje proti terorismu v Africe schválili čeští poslanci loni v říjnu, senátoři již v srpnu.

Česká armáda má v Mali také vojáky, kteří se podílejí na výcviku a na ochraně výcvikové mise Evropské unie.