Macron by dnes s přehledem vyhrál obě kola prezidentských voleb

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by se volby francouzské hlavy státu konaly nyní, vyhrál by jejich první i druhé kolo s poměrně výrazným náskokem současný prezident Emmanuel Macron. Druhá by v obou kolech podle průzkumu společnosti Harris Interactive, o němž dnes informovala agentura Reuters, skončila krajně pravicová politička Marine Le Penová.