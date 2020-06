Macron chystá speciální zákon: Na zelenou ekonomiku má jít 15 miliard eur

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes slíbil 15 miliard eur (téměř 403 miliard Kč) na podporu takzvané zelenější ekonomiky. Uvedl to dnes na zahradě Elysejského paláce, kam pozval občany, kteří svými nápady přispěli do Konvence pro klima. To je iniciativa, jejíž myšlenky chce hlava státu v září využít ve speciálním zákoně. Macron teď čelí tlaku, protože v nedělních komunálních volbách jeho strana ve velkých městech zaostala za Zelenými.