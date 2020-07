Macron hájí nového ministra vnitra, ten je vyšetřován kvůli údajnému znásilnění

Někdejší ministr pro státní rozpočet Darmanin se funkce ministra vnitra ujal 6. července. Od roku 2017 čelí předběžnému vyšetřování kvůli obvinění ze znásilnění, kterého se údajně dopustil v roce 2009. Politik obvinění ostře odmítá, pohlavní styk s dotyčnou ženou byl podle něj dobrovolný. Na ženu Darmanin podal trestní oznámení kvůli pomluvě.

"Existuje presumpce neviny. Bylo několik vyšetřování a každé bylo uzavřeno," řekl Macron s tím, že nadále stojí za feministickými požadavky, jako je boj proti sexuálně motivovanému násilí či rovnost pohlaví. Dodal, že Darmaninovi kritici by neměli podléhat emocím a místo toho by se měli spoléhat na demokratické principy, jako je respektování presumpce neviny.

La cause féministe je la partage. J’en ai fait un fil rouge de ce quinquennat. Lutter contre les violences faites aux femmes, lutter pour l’égalité réelle et effective entre les femmes et les hommes, c’est un combat sur lequel je ne céderai rien : pic.twitter.com/zmKhUszXnj